JEU Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relèvent le « Circle challenge », un jeu inspiré d’un extrait de film et qui peut être bon enfant comme très dangereux.

Le circle challenge se joue à plusieurs avec un téléphone posé au sol en mode caméra. — helloolly / Pixabay

Pour relever le « circle challenge », les différents joueurs se mettent en cercle et lancent un objet en l’air. Le dernier à partir a gagné.

Les défis filmés grâce à un portable posé au sol sont largement diffusés sur les réseaux, notamment Tik Tok.

Certains jouent avec le feu en projetant des objets lourds ou dangereux au-dessus d’eux.

Un jeu rigolo avec un ballon, beaucoup moins avec un escabeau. Depuis le début de la semaine un nouveau défi séduit de plus en plus de monde sur les réseaux, notamment des jeunes sur Tik Tok. Beaucoup l’ont appelé le « circle challenge ». Rien avoir avec le « circle challenge » de 2018 qui consistait à entrer dans une salle de cours et tracer un cercle parfait sur un tableau.

Dans le défi de 2019, les joueurs déposent un portable en mode caméra au sol et se placent en cercle autour, tête vers l’écran. L'un d'eux lance un objet haut au-dessus de leurs têtes. Un objet que les participants connaissent si le lanceur est dans le cercle où qu’ils découvrent à travers l’écran du portable si le lanceur est à l’extérieur. L’objectif premier est de rester le plus longtemps dans le cercle malgré la crainte de se prendre le projectil sur la tête. Le second: ne pas se prendre l'objet sur la tête.

apresento a vocês a melhor brincadeira de todas pic.twitter.com/5Sp1L8OhTe — l a í s (@laisdacoregio) November 17, 2019

Ce challenge est largement inspiré du « Arrow Roulette » (la « flèche roulette »). Un jeu proposé par l’acteur Adam Sandler dans le film Copains pour toujours. Ce dernier tire une flèche en l’air au milieu de son cercle de copains : le gagnant est censé être celui qui restera le plus longtemps sans bouger. Sans grande surprise, tous réalisent au bout de quelques secondes la dangerosité du jeu et s’enfuient.

Pour le circle challenge, si certains s’amusent à simplement lancer des ballons ou des œufs, d’autres semblent plus inspirés par la dangerosité du « Arrow Roulette ». Batte de baseball, valise, arbuste, tabouret et même escabeau… Pour être toujours plus originaux, des joueurs n’hésitent pas à se mettre en danger.

Serieux ce challenge il me bute pic.twitter.com/JKLrp5ha9W — 𝕮𝖆𝖒𝖎𝖑𝖑𝖊 (@Capxnce) November 19, 2019

Sous les vidéos, les amis se taguent et s'invitent à réaliser le challenge ensemble. Une partie demeure cependant bien consciente de la dangerosité du jeu pour les joueurs et les portables. Quelques objets utilisés dans les vidéos, s’ils avaient été reçus par accident sur la tête, auraient tout à fait pu causer des fractures ou des traumatismes crâniens. « Un jour il y aura des morts à cause de ces jeux », avertit une internaute.