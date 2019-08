« Coucou voisin de téléphone ! » Si vous recevez ce SMS, ne vous affolez pas. Il s’agit probablement d’un internaute qui a décidé de relever le défi #voisindenumero, un challenge devenu viral ce week-end sur les réseaux sociaux. Le hashtag s’est même classé ce dimanche en tête des trending topics sur Twitter, faisant de ce jeu le sujet le plus commenté par les internautes.

Le principe ? Envoyer un SMS à un inconnu qui a presque le même numéro que vous, à un chiffre près. Si par exemple, votre numéro de téléphone finit par 22, votre « voisin de numéro » ou « number neighbor » aura le même numéro de vous, à l’exception du dernier chiffre, soit un numéro se terminant par 21 ou 23.

C’est Ryan, un internaute américain qui a le premier réalisé ce défi, la semaine dernière. Il a ensuite partagé son expérience avec son « number neighbor » sur les réseaux sociaux.

Une expérience qu’il a trouvée décevante, mais qui a incité les autres internautes à en faire de même.

one time i tried texting my phone number neighbor and he sucked so much pic.twitter.com/M5p1oX84wV