Les internautes ont relayé en masse le jeu concours organisé par PlayStation à l'occasion du Paris Games week 2019 — StockSnap / Pixabay

Mercredi, l’entreprise PlayStation France appartenant au groupe Sony a lancé un jeu concours sur Twitter. Les internautes qui dépasseraient les 10.000 retweets en citant le hashtag #PlayStationPGW gagneraient un PlayStation 4.

Grace à quelques internautes, ce coup de pub s'est transformé en joli coup de projecteur sur la situation des enfants malades en soins hospitaliers.

Le service de communication de PlayStation France a eu une idée lumineuse : laisser les internautes faire le boulot à sa place. Ce mercredi, à l’occasion du lancement du Paris Games week porte de Versailles, l’antenne française de l’entreprise Sony a publié un tweet qui a mis en branle de nombreux amateurs de jeux vidéo.

Dans une courte vidéo, le compte Twitter Playstation France explique que « chaque internaute » qui postera un tweet contenant le hashtag #PlayStationPGW et sera retweeté au moins 10.000 fois, se verra offrir une PlayStation 4 gratuite. De la publicité déguisée quasiment gratuite pour l’entreprise qui a annoncé il y a peu la sortie prochaine de sa PlayStation 5. Cependant, l’opération marketing a pris, grâce à la générosité des internautes, un tournant solidaire.

Coup de projecteur sur les enfants malades

Ce jeudi, trois comptes avaient passé la barre des 10.000 retweets :@DephaseuR avec sa vidéo humoristique et ses 246.000 abonnés, le comédien@DonaldReignoux, spécialisé dans le doublage au cinéma et enfin@Raptors-FR, le compte français de la franchise championne NBA 2018-2019. Si les deux derniers ont remporté le challenge, c’est uniquement parce qu’ils ont proposé de donner leur console aux services pour enfants malades dans des hôpitaux.

L’idée a rencontré un succès immédiat. Certains ont même interpellé PlayStation France. « Il existe 30 CHU en France. Vous proposiez d’en offrir 30. 30 de plus pour une entreprise qui en vend 15 millions par an, c’est pas grand-chose non ? », demande l’un d’entre eux. Face à l’élan de solidarité sur Twitter, le compte Playstation France a annoncé qu’il donnerait en plus cinq PlayStation 4 à l’association Petits princes qui réalise des rêves d’enfants et adolescents gravement malades.

Seulement 30 élus

Parallèlement, l’opération de communication de Sony a tout de même porté ses fruits puisque des milliers d’internautes ont publié un tweet relayant le petit jeu. Une diffusion maximale de l’opération ainsi que de la marque PlayStation par Sony, en échange de quelques consoles d’une valeur de 300 euros environ. Pas grand-chose pour Sony Interactive entertainment France SA dont le chiffre d'affaires de 2018 dépassait les 398 millions d’euros. L’entreprise est gagnante, mais les internautes anonymes nettement moins. Car atteindre 10.000 retweets n’est pas à la portée de tous les twittos. Beaucoup ont donc décidé de s’unir pour déjouer leur manque de notoriété. Ils proposent de faire une grande chaîne où tous les participants se retweetteraient mutuellement pour que tout le monde gagne.

Sauf que les petits malins n’ont pas lu les règles du concours (le document de douze pages, publié sous le tweet de Playstation France). Eh oui, la partie A du chapitre 4 stipule qu’au cas il y aurait plus de trente gagnants, l’entreprise opérerait un tirage au sort. Finie la grande solidarité entre gamers : Il ne faudra pas être plus de trente pour espérer gagner. De plus, seul les tweets postés avant le dimanche 3 novembre minuit seront pris en compte.