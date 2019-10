Plus de vingt ans séparent le jeu «Final Fantasy VII» de 1997 de son remake prévu en 2020, et ça se voit — Square Enix

C’était une vision paradoxale de certaines éditions de la Paris Games Geek : des files d’attente pour jouer au dernier Call of Duty… déjà sorti ! S’il sera toujours possible de mettre la main sur Modern Warfare, Gears 5, Borderlands 3 ou de se plonger dans l’univers de Life is strange 2, l’édition 2019, qui s’ouvre mercredi, sera surtout l’occasion de tester de futurs titres en avant-première. Et pas des moindres : Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Doom Eternal… On a fait le tour des stands.

Dès aujourd'hui, Square Enix envahit le stand PlayStation avec ses 100 bornes qui vous permettront de jouer en avant-première en France à #FinalFantasy VII Remake et Marvel's Avengers ! Bonne #PGW 2019 à tous ! pic.twitter.com/GXkEdzLs3o — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) October 30, 2019

Si tous les géants du milieu n’ont pas forcément de stand (Square Enix, Activision, Bethesda), leurs jeux sont bien à la Paris Games Week, à commencer par le très attendu remake de Final Fantasy VII. Le public pourra faire le premier quart d’heure et premier boss sur le stand PlayStation, comme découvert au dernier E3. Marvel’s Avengers sera, lui, jouable pour la première fois et lèvera peut-être certaines craintes. Même si sa sortie a été décalée au deuxième semestre 2020, Watch Dogs : Legion vous permettra de faire la révolution 2.0 sur le stand Ubisoft, dans la peau de n’importe quel citoyen, même d’une vieille agent secret à la retraite mais toujours redoutable.

Se prendre pour un héros de manga, une valeur sûre

Si vous préférez le riz et les Kaméhaméha, vous pourrez vous prendre pour Goku dans Dragon Ball Z : Kakarot sur le stand Namco Bandai, un jeu d’action RPG qui revisite la saga et qui a fortà faire pour égaler un Dragon Ball FighterZ. Les jeux adaptés de One Piece, Fairy Tail, One Punch Man ou My Hero Academia sont également jouables sur le salon. Nintendo dévoile un peu avance son Luigi’s Mansion 3 (d’un jour) ou ses Pokémon Epée et Bouclier (de quinze jours). N’oubliez pas également de faire un tour au pavillon Jeux Made in France, avec une sélection de 30 de découvertes et curiosités.

Jeux Made in France revient à la @ParisGamesWeek !

🥖30 jeux !

🧀 Une scène animée par @BilliechouTV

🥐 Rencontrez les développeurs et artistes !



🚀On vous réserve un tas de surprises et d'exclusivités !💫#JMF #PGW #INDIEGAMES #INDIES #LEFRENCHGAME pic.twitter.com/LblxyA6OVT — Jeux Made In France (@JeuxMadeInFR) October 3, 2019

C’est bon, on vous voit venir, on arrête de tourner autour du pot. Si le jeu le plus attendu de 2020 est bien à la Paris Games Week, il ne sera pas jouable. Cyberpunk 2077 dévoilera en revanche son unviers, son gampley et sa versino française lors de présentations dans un théâtre dédié au stand Namco Bandai. Même chose pour l’autre gros morceau du salon, Death Stranding, montrer dans toute sa splendeur au stand PlayStation… dans un cinéma !