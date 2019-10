Un smartphone recouvert d'une peau artificielle pour améliorer les interactions tactiles — 20 Minutes

Et si notre téléphone pouvait revêtir l’apparence d’un être humain ? Non, nous ne sommes pas dans un épisode de Black Mirror mais bien dans la vraie vie. Des chercheurs de l’université de Bristol ont créé, en partenariat avec Télécom Paris et l’université de la Sorbonne, une fausse peau humaine pour smartphone.

Nommée « Skin-On », elle est dotée de capteurs et réagit aux pressions, aux pincements et même aux chatouilles. Objectif : créer plus de contacts entre la machine et l’humain (du moins, celui qui voudra bien la toucher…).