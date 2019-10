MAJ La mise en garde d’Apple concerne les propriétaires d’iPhone 4S et 5, et de certains iPad

Propriétaire d'un iPhone 5? N'oubliez pas la mise à jour. — Francis Dean/Shuttersto/SIPA

J-5 avant la déconnexion. A partir du 3 novembre prochain, les propriétaires d'iPhone 4S et 5, ainsi que de l’iPad 2, Mini, 3 et 4, rencontreront de sérieux problèmes s’ils n’effectuent pas une mise à jour vers l’iOS 10.3.4 ou 9.3.6, rapporte notamment Ouest France. Le risque ? Ne plus pouvoir accéder à l’AppStore, à l’iCloud, à la messagerie et à la navigation Internet.

Un problème de GPS

Comme l’explique Apple dans une note, cette mise à jour est nécessaire pour que l’appareil « conserve une localisation précise » via le GPS. Sans ça, impossible d’avoir recours aux fonctionnalités ayant besoin de la date et de l’heure. Comme l’explique Ouest France, il s’agit d’un problème lié à une « remise à zéro du calendrier qui permet aux appareils utilisant le GPS de fonctionner correctement ».

Concrètement, si vous êtes détenteurs de « vieux iPhone », il vous suffit de faire la mise à jour avant le 3 novembre. Après, il faudra restaurer votre appareil via votre ordinateur.