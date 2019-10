Il est en colère et ne se prive pas de le faire savoir. Ce samedi, Donald Trump a regretté la disparition du bouton physique d’accueil sur les iPhone. Une critique courte mais sans équivoque qu’il a adressée via Twitter au principal intéressé, à savoir Tim Cook, le propre patron d’Apple.

« Pour Tim : Le bouton de l’iPhone était BIEN mieux que le swipe ! » a-t-il ainsi déclaré sur son compte.

To Tim : The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe !

Le président américain avait auparavant un smartphone Android, mais s’est laissé tenter par un iPhone en mars 2017. L’année même où Apple a abandonné le bouton physique d’accueil de ses modèles haut de gamme, au profit d’une utilisation 100 % tactile. Et c’est ce changement qui est aujourd’hui la cible du locataire de la Maison Blanche.

Ce dernier est par ailleurs un habitué des commentaires publics sur les produits de la marque à la pomme. Ainsi, en septembre 2013, c’était la taille de l’écran de l’Iphone qui posait problème. « Je n’arrive pas à croire qu’Apple n’ait pas sorti un iPhone avec un écran plus grand. Samsung va en profiter. STEVE JOBS DOIT SE RETOURNER DANS SA TOMBE », avait-il alors tweeté :

I cannot believe that Apple didn’t come out with a larger screen IPhone. Samsung is stealing their business. STEVE JOBS IS SPINNING IN GRAVE