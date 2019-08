L’association Espoir et Création a lancé le — Capture d'écran Facebook

Les défis écolos ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Après le #TrashtagChallenge et le #FillTheBottleChallenge, voici désormais le #GargesCleanChallenge. Le défi, lancé par des jeunes de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), est rapidement devenu viral. Le principe ? Les jeunes doivent nettoyer eux-mêmes leur quartier, et ensuite nommer sur les réseaux sociaux une autre cité qui doit à son tour relever le défi.

L’idée a été lancée la semaine dernière par Espoir et création, une association de Garges-lès-Gonesse. « On a pas mal de quartiers adversaires avec des rixes. On s’est dit pourquoi ne pas les « challenger » (…) Faire un défi où l’on fait de vraies choses », explique Hind Ayadi, la fondatrice de l’association.

Bravo à l'association Espoir et Création pour l’initiative du #GargesCleanChallenge

Encourageons tous ce très beau challenge qui sensibilise les jeunes au respect de l’environnement ! Lancez vous dans le challenge #MaCitéVaBriller avec les jeunes de quartier. — Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 5, 2019

Défis lancés à Argenteuil, Stains, Marseille…

Quartier après quartier, toute la ville de Garges-lès-Gonesse s’est mobilisée. Une vingtaine de volontaires ont ainsi relevé le défi, postant chaque jour des photos et vidéos de leurs exploits sur les réseaux sociaux. Ils ont ensuite « défié » à leur tour d’autres cités. Plusieurs villes ont répondu à l’appel, par le biais d’acteurs associatifs ou de simples citoyens, donnant naissance au hashtag #MaCitéVaBriller…

Equipés de sacs-poubelles, de pinces et de gants, des jeunes originaires de Stains et d’Argenteuil ont en effet joué le jeu. D’autres se sont dits prêtes à mettre en place le challenge dans leur ville (Marseille, Sartrouville, Colombes, Marseille, Argenteuil, Saint-Denis, Paris, Cergy Pontoise…)