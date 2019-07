L’image avait pourtant l’air très crédible… Une photographie de la tour Eiffel « aux couleurs de l’Algérie » a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dans la nuit de vendredi à samedi, après la victoire des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. De nombreux internautes ont présenté cette image comme un hommage à l’équipe algérienne, remerciant même la maire de Paris Anne Hidalgo.

Merci Paris , la Tour Eiffel aux couleurs de l'Algérie a l'occasion de la victoire de l'Algérie a la coupe d'Afrique....Bravo Mme Hidalgo Maire de Paris et Félicitations pour Algérie pic.twitter.com/XTmIWzWfVU

En effectuant quelques petites recherches, on s’aperçoit que cette même photo a déjà circulé la semaine dernière lors de la demi-finale de la CAN remportée par l’Algérie contre le Nigéria. « Ils ont changé la tour Eiffel aux couleurs de l’Algérie », mentionnaient déjà certains tweets.

They changed the Eiffel Tower to Algeria's colors 😭😭 pic.twitter.com/bxOwyeZuAA