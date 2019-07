Algérie - Sénégal / CAN EN DIRECT: Qui succèdera au Cameroun sur le toit de l'Afrique? Suivez la finale

Chers Minutos, nous y sommes ! La finale de la CAN ! Avec une énorme affiche au programme entre l’Algérie et le Sénégal. Deux équipes qui se sont déjà jouées en phase de groupes (victoire 1-0 des Fennecs) et qui se retrouvent assez logiquement au bout de la compétition. Avantage aux Algériens qui ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la CAN (sauf celui contre la Côte d’Ivoire qui s’est terminé aux t.a.b). Les Lions de la Teranga sont quand même très solides comme en témoignent leur 8e, quart et demie, remportés à chaque fois 1-0. Simple et efficace. Bref, ça sera serré.

>> On se retrouve à 20h30 pour le début du live et 21h pour le coup d’envoi