Si votre newsfeed Facebook est à moitié vide, que des images ne se chargent pas sur Messenger, WhatsApp ou Instagram, c’est normal ! L’ensemble des services de Facebook sont touchés dans le monde, même si certains utilisateurs semblent plus épargnés que d’autres.

« Nous sommes au courant que certains ont du mal à uploader ou envoyer des images ou des fichiers via nos applis. Nous sommes désolés, et nous faisons tout notre possible pour rétablir la situation aussi vite que possible », a indiqué Facebook sur Twitter à 9h18 (18h18 heure de Paris). Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un problème technique ou d'une cyberattaque.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) July 3, 2019

Comme d’habitude, les utilisateurs s’en donnent à cœur joie sur… Twitter !

Everyone sitting in their cubicle trying to get Facebook to work. #facebookdown pic.twitter.com/g8znde8lQ0 — E! News (@enews) July 3, 2019

Pour Facebook, il s’agit de la troisième panne majeure en quatre mois. En mars, un problème de « configuration des serveurs » avait empêché le site de se charger pendant plusieurs heures. En avril, la panne avait duré environ 90 minutes. L'occasion de s'offrir un petit moment de déconnexion!