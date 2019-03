Facebook et Instagram en rade pour certains utilisateurs

Si Facebook et Instagram ne se chargent pas chez vous, vous n’êtes pas seuls. « Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder aux apps de la famille Facebook. Nous travaillons pour résoudre ce problème dès que possible », a indiqué l’entreprise en fin de matinée en Californie (un peu avant 19h00 heure de Paris).

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

Cette panne semble toucher plusieurs pays, notamment la France et les Etats-Unis. Chez certains utilisateurs, les profils Facebook se chargent bien, mais pas le fil d’actualité. Idem pour Instagram, avec un rafraîchissement impossible. Certains internautes ont signalé des problèmes avec Messenger, d'autres avec WhatsApp en Amérique du Sud, ce qui semble indiquer un problème général sur les serveurs de Facebook.

L'entreprise a précisé à 20h00 que cette panne n'était pas liée à une attaque en déni de service (DDoS), quand des serveurs sont submergés par des requêtes de connexion.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.