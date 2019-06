Le designer de l'iPhone, Jony Ive, va quitter Apple

Le designer en chef d'Apple, Jony Ive, aux côtés de Tim Cook, le 3 juin 2019. — Jeff Chiu/AP/SIPA

C'est la fin d'une époque. Le designer en chef d'Apple, qui a contribué à créer l'iPod et l'iPhone, va quitter l'entreprise d'ici la fin de l'année. Il ne coupe toutefois pas les ponts avec la firme à la pomme: Ive va créer son propre cabinet de design, baptisé LoveFrom, qui comptera Apple parmi ses «principaux clients», selon le communiqué officiel. «Même si je ne suis plus un employé d'Apple, je serai toujours très impliqué [sur les futurs projets] pour de nombreuses années», indique le Britannique au Financial Times.

Sir Jonathan Ive, 52 ans, a rejoint Apple en 1992, quand l'entreprise était au bord du gouffre. Après le retour de Steve Jobs, en 1996, le designer a participé au développement de l'iMac, puis de l'iPod et de l'iPhone. On retrouve également son minimalisme élégant dans les Apple Stores et sur le nouveau campus du groupe, l'Apple Park. A chaque lancement de produit, il jouait les narrateurs, détaillant d'une voix très zen chaque étape du design industriel de ses créations... Qu'on retrouve aujourd'hui exposées au Moma de New York.