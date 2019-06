Maxime, l'un des plus grands aventuriers de cette 20e saison de «Koh-Lanta». — PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

Eliminé vendredi soir de « Koh-Lanta », Maxime aura marqué cette 20e saison de l’émission phare de TF1 par ses capacités physiques et sa force mentale. Mais pas par sa culture générale… Interrogé juste après le conseil où il a récolté six voix contre lui, Maxime a d’abord déclaré : « L’homme e​st un loup pour l’homme », avant de poursuivre sur une autre citation. « L’enfer, c’est les autres, écrivait… un groupe de rap », a-t-il déclaré face aux caméras.

Si effectivement le groupe IAM en 1997, puis le rappeur Youssoupha en 2012, ont bien utilisé cette citation, son auteur est en réalité Jean-Paul Sartre, note le Huff Post.

De nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes qui s’en sont donnés à cœur joie pour se moquer du candidat. « Cette citation "l’enfer c’est les autres" du célèbre rappeur Jean-Paul Sartre m’a laissé sans voix. On l’appelait Mc JPS » ou encore « Et pourquoi pas "un seul être vous manque et tout est dépeuplé" comme dirait Dave », ont tweeté, très amusés, certains internautes.

Cette citation « l'enfer c'est les autres» du celebre rappeur Jean-Paul Sartre m'a laissé sans voix. On l'appelait Mc JPS #KohLanta pic.twitter.com/avyZIRrMhp — Chester Copperpot (@ChesterCooperp) May 31, 2019

#KohLanta Interview finale après son élimination, Maxime: "L'enfer c'est les autres, comme dirait un grand groupe de rap" Bonjour le réf! Et pourquoi pas "un seul être vous manque et tout est dépeuplé" comme dirait Dave pic.twitter.com/dm7Adp1zOu — Solène Rivecoeur (@SoleneRivecoeur) June 1, 2019

Alors il avait beau être fort sur les épreuves en culture générale c’est pas fameux. Maxime vient de nous offrir une séquence de bêtisier: « L’enfer c’est les autres comme disait un groupe de rap » #Kohlanta pic.twitter.com/bcYBbXHeJh — Justine (@justine_sla) May 31, 2019

"l'enfer c'est les autres" comme disait....un célèbre groupe de rap... #maxime Ahahahah 😂 Sartre m'sieur #kholanta — Rose W (@RoseW06861347) May 31, 2019