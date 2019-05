Les équipes de «Koh-Lanta: La guerre des chefs». — PHILIPPE LE ROUX/ALP/TF1

Le huitième épisode de Koh-Lanta : La guerre des chefs avait terminé en apothéose. Celui de cette semaine a également été riche en rebondissements. Après le coup de théâtre de l’élimination de Béatrice, Sophie est vraiment secouée, Angélique et Nicolas se réconcilient après avoir voté l’un contre l’autre… Et tout le monde s’aperçoit que finalement Maud et Cyril, les deux rouges restant ont le pouvoir en main parce que les jaunes et les bleus sont désormais à égalité.

#KohLanta

Les têtes d’Alexandre & Frédéric résument parfaitement notre réaction après le conseil de la semaine dernière non ? Qui fera les frais de la réunification cette semaine … ? 💥 pic.twitter.com/yb80iA9RHu — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 10, 2019

On l’attendait tous, voici venue l’épreuve de la dégustation. Avant d’y aller, tous les naufragés pensent que l’épreuve est pour eux, derrière l’écran, on rigole doucement. L’épreuve se fait en binômes. Les deux ex-rouges sont ensemble et explosent de joie. Toutes les autres équipes sont mixtes entre bleus et jaunes. La récompense de cette épreuve de confort est une croisière sur un catamaran de luxe avec plein de choses à manger et une nuit confortable.

Cindy continue à briller

La dégustation se fait en relais. Les binômes se partagent les aliments comme ils le souhaitent. Ils ont d’abord sept vers de cocotier. Tout le monde en a pris trois ou quatre pour une dégustation équitable, sauf Sophie qui laisse tout à Brice. Deux binômes se qualifient : Nicolas et Cindy et Maxime et Steeve. Ils enchaînent avec des scarabées et larves, de la chair de coquillage et un œil de barracuda. Cindy est hyper rapide pour manger et son binôme avec Nicolas remporte le confort. Décidément, elle se révèle !

#KohLanta

La chaire de coquillage 🤢 n’aura pas eu raison du mental de guerrier de Cindy et Nicolas qui remportent cette épreuve de confort ! 🎉 RT pour les féliciter ! 🎉 pic.twitter.com/pEE9Eg6m20 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 10, 2019

Retour sur le camp où les anciens rouges déchantent. Cyril et Maud s’aperçoivent qu’ils sont la cible idéale des autres équipes. Malgré le stress de Maud, Cyril se garde de lui dire qu’il a un collier d’immunité pour qu’elle ne change pas d’attitude. Mais en même temps, on se détend depuis le départ de Béatrice. Angélique fait une démonstration de bodybuilding, tout le monde est impressionné.

La nourriture au cœur de tout

Cindy et Nicolas sont sur le départ pour leur tour en catamaran, où ils profitent d’un bon repas, d’une bonne nuit et d’un gros petit-déjeuner, tout ce qu’il leur fallait pour se requinquer. Ils en profitent pour discuter stratégie, et clairement, Nicolas n’y pipe pas grand-chose.

Décidément tout peut arriver dans #KohLanta !

On vous donne RDV la semaine prochaine ! pic.twitter.com/gs95FiroOO — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 10, 2019

Ceux restés sur le camp découvrent qu’en fait il reste du riz alors que Béatrice le rationnait. Elle leur avait vendu un dernier repas, ils en comptent deux voire trois. Maud et Cyril font une belle déco pour la table du dîner en misant encore et toujours sur leur bonne humeur pour se sauver. Cyril finit par dire à sa complice qu’il a un collier pour la rassurer. Il aimerait presque que tous les autres votent contre eux pour faire sortir Steeve et Maxime sur un coup de poker.

La stratégie dans toutes les pensées

Sur le camp, Cindy est au centre des conversations. Sa prise de confiance et son aspect stratège font peur aux autres. Brice lance l’idée de voter contre elle et Nicolas, Angélique le suit. Ils veulent dire aux autres qu’ils vont voter rouge pour que ça marche.

Comme personne ne vient les voir, Maud et Cyril pensent que c’est parce qu’ils vont être l’objet des votes. Clo n’est pas d’accord pour éliminer Cindy, et elle lui balance tout. Cindy tombe de haut. Alors, Cindy lance une nouvelle stratégie pour les court-circuiter. Elle convainc Mohamed et Cyril de voter contre Brice.

Une immunité qui change tout

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Il faut jeter des noix de coco blanches et noires dans des papiers en sautant dans l’eau depuis une poutre. Les membres des binômes ont chacun leur panier. Cyril et Maud remportent l’épreuve haut la main et laissent exploser leur joie. C’était le meilleur rebondissement possible pour remettre les stratégies à plat, on est ravi.

Du coup les tractations reprennent. Clo veut rallier Maxime au vote contre Brice qui, selon elle, passe son temps à comploter. Cindy met les pieds dans le plat avec Brice, lui dit tout ce qu’elle pense de lui, qu’elle va voter contre lui et montre au passage son collier d’immunité. Lui essaie encore de faire voter les gens contre Clo pour s’en sortir, mais se rend bien compte qu’il a peu de chances. C’est vraiment l’épisode où les anciennes équipes volent en éclat.

Au conseil, Cindy explique qu’elle pense que les binômes mixtes ont favorisé la création de la tribu blanche. C’est finalement Brice qui se fait éliminer, avec Sophie qui fait partie des dégâts collatéraux de son binôme.