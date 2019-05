ENVIRONNEMENT L’association « No Plastic In My Sea » propose chaque jour sur son compte Facebook un éco-geste différent à effectuer pour réduire sa consommation quotidienne de plastique

Une bouteille en plastique échouée sur une plage (image d'illustration). — STEFAN HEUNIS / AFP

C’est le défi du moment sur les réseaux sociaux… L’association « No Plastic In My Sea » a lancé ce mercredi le #NoPlasticChallenge, un défi ludique pour encourager les citoyens à gaspiller le moins de plastique possible pendant 15 jours.

Et pour cela, l’association propose chaque jour sur son compte Facebook un éco-geste différent à effectuer pour réduire sa consommation quotidienne de plastique. Le premier défi à relever, ce mercredi : en finir avec les tasses et gobelets en plastique, pour ne plus boire (et manger) qu’avec de la vaisselle réutilisable.

Le #NoPlasticChallenge est lancé ! Jour 1 : on déjeune sans #plastique. On évite le take away et le repas commandé en ligne souvent suremballé pic.twitter.com/1qTwVOCjht — NO PLASTIC IN MY SEA (@noplasticfrance) May 22, 2019

Pour le Jour 2 du #NoPlasticChallenge, l'association propose d'«opter pour le savon solide», pour le Jour 3, de consommer pour vos sorties du week-end, "sans #paille s’il-vous-plaît !". Et à la maison, on évite aussi». Et pour le Jour 4, «on évite le suremballage et on adopte le vrac».

Jour 2 du #NoPlasticChallenge. On opte pour le savon solide.

Et pour faire encore plus, plein de pistes dans cet article. Réduire ses déchets plastiques n'a jamais été aussi facile avec l'essor de la cosmétique solide https://t.co/bqsJxPPbU0 — NO PLASTIC IN MY SEA (@noplasticfrance) May 23, 2019

J 3 du #NoPlasticChallenge. Pour vos sorties du week-end, n'oubliez pas de préciser « sans #paille s’il-vous-plaît ! ». Et à la maison on évite aussi. infos ⁦@baslespailles⁩ pailles pic.twitter.com/tItP9Z0Yc9 — NO PLASTIC IN MY SEA (@noplasticfrance) May 24, 2019

« Sensibiliser les internautes à la pollution émise quotidiennement »

« Nous pouvons réduire notre impact plastique en renonçant au plastique à usage unique et en privilégiant les alternatives », assure l’association dans un communiqué. Par ce challenge qui devrait être suivi par plusieurs milliers de personnes, l’organisation espère « sensibiliser les internautes à la pollution émise quotidiennement ».

C’est la deuxième année que ce challenge, qui s’adresse aussi aux écoles, aux associations, aux collectivités locales et aux entreprises, est organisé. L’année dernière, il avait été suivi par 80.000 personnes.