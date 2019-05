Cette publication sur Twitter a beaucoup fait rire les internautes. — Capture d'écran Twitter

Poutres apparentes, feu qui crépite dans la cheminée, canapé douillet… Le compte Twitter @AppartDesign a publié ce jeudi des photos d’un luxueux logement présenté comme « un appartement d’étudiant sous les toits de Paris ». Des clichés qui ont laissé rêveur plus d’un internaute…

Seulement voilà, lorsque l’on connaît les difficultés de la vie d’étudiant, surtout à Paris, les photos apparaissent relativement éloignées de la réalité.

Appartement d'étudiant sous les toits de Paris🔥 pic.twitter.com/W2uMtF469V — Design Appartement (@AppartDesign) May 23, 2019

Et le resto U, la fac, les transports…

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes qui s’en sont donc donnés à cœur joie pour répondre à ce post, rivalisant d'humour et de second degré. Certains ont ainsi publié de magnifiques photos, les comparant avec des lieux fréquentés par les étudiants, comme le restaurant universitaire, la fac…

La fac est pas mal aussi. pic.twitter.com/It996vL6hn — Pierre Wandering Around (@Epixcs) May 24, 2019

La ligne 1 du métro ❤️ pic.twitter.com/MLi7ilSvT1 — Lyes (@LyesKad) May 23, 2019

Un petit plat sur le pouce d'étudiant. 🔥 pic.twitter.com/oYqpBcVr7w — Thomas Desenne (@ThomasDesenne) May 23, 2019

D’autres internautes ont tenu à rétablir un peu la réalité de la vie d’étudiant au quotidien. « Ah d’accord sympa, sinon dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça un appart étudiant ».