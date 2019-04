Daenerys (Emilia Clarke) et Jon (Kit Harington) dans le premier épisode de la série «Game Of Thrones». — HBO

Après deux longues années d’attente, de nombreux fans se sont levés à 3 heures du matin pour découvrir en direct le premier épisode de l’ultime saison de Game of Thrones, diffusé en France sur OCS. Ces noctambules n’ont pas manqué de commenter l’événement, avec beaucoup de malice. L’épisode 1, vu de Twitter.

Un gigantesque rendez-vous télé

Plus d’un milliard de téléspectateurs, répartis dans 170 pays, vont regarder ce premier épisode de la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Une popularité qui n’a pas échappé aux internautes.

Macron a prévu un discours ce soir alors que tout le monde sera devant game of thrones. Heureusement qu'il a des conseillers en communication — Bismatoj (@bismatoj) April 15, 2019

Meilleur moment. Tout le monde sera devant #GOT https://t.co/6DK34BmMu3 — Ah Well Manneke ! (@ClausVincent_1) April 14, 2019

Je suis totalement passée à côté du délire #GamefThrones. J’ai l’impression d’être exclue de la société 😭 — B. ⭐️⭐️ (@Smiling__B) April 15, 2019

[ATTENTION, « SPOILER IS COMING », ON VOUS DIT TOUT SUR L’EPISODE 1 DE LA SAISON 8 DANS LES LIGNES QUI SUIVENT]

[DERNIER AVERTISSEMENT AVANT « SPOILER IS COMING »]

L’ambiance tendue entre Sansa et Daenerys

La saison commence par l’arrivée de Jon et Daenerys à Winterfell. On ne peut pas dire que Lady Stark succombe immédiatement au charme de la Mère des Dragons. Une mauvaise ambi qui a divisé les internautes. Alors, et vous, team Sansa ou Daenerys ?

S6 Battle of the bastards

S8 Battle of the bitches — Mac Diaz (@_JhnMrk) April 15, 2019

Sansa en 1 regard elle a balayé mes 7 ans de crush sur daenerys — 𝔼𝕋ℝ𝟛𝕄𝟠 ♤ マリーナ (@ACELAWJTM) April 15, 2019

Attention Spoilers GOT:

Bran m'a tué quand il sort à Daenerys et Sansa " We dont have time for your fuckin bitch slap, your dragon is dead, keep your shit together or we're all gonna to die". Bran a été le vrai MVP de cette épisode je suis désolée #GoTS8 — The O.Z.A (@TheOZA10) April 15, 2019

Bref, on ne va pas se mentir, les retrouvailles ne se sont généralement pas hyperbien déroulées, comme le résume avec humour un internaute.

C'était la grosse ambiance cet épisode de #GameofThrones

Sansa : J'aime pas ta Reine.

Jon : Ah...



Daenerys : J'ai buté ton père et ton frère.

Sam : Ah...



Sam : Tu es l'héritier du trône.

Jon : Ah...



Bran : Coucou.

Jaime : Ah... pic.twitter.com/ypivAS9OLa — Angel K. (@Xaphania_TK) April 15, 2019

Jon chevauche le dragon

Jon Snow sur un dragon ou Harry Potter sur un balais c'est le même combat là on adore 😂#GameofThrones #GoTS8 pic.twitter.com/nJlSjBTvMx — Robin Ratto (@Robin_Ratto) April 15, 2019

Le moment tendre entre Jon et Daenerys et leur chevauchée romantique à dos de dragons, ont suscité de nombreuses réactions également.

Quand t'embrasse ta meuf et que d'un coup tu croises ta daronne #GameOfThrones #GoTs8 pic.twitter.com/U3tLP9dx4p — XxTAriK237xX | ASKIP JSUIS DROLE (@TarikDu76) April 15, 2019

Cersei et les éléphants

De son côté à Port-Réal, Cersei déplore l’absence d’éléphants dans son armée.

Pétition pour donner à Cersei ses éléphants, rt pour signer#GameofThrones #GoTS8 — An0Ying (@An0Ying) April 15, 2019

Le symbole chelou

Les théories vont bon train sur le symbole découvert au château de la Maison Omble, celui le plus proche du Mur, par Tormund, Beric et Eddison Tollett.

Le face-à-face Jaime et Bran

Le moment où Jaime revoit Bran est probablement le plus intense de l’épisode. Pas une parole, mais un regard de Jaime Lannister qui en dit long et un Bran imperturbable, dans son costume de Corneille à trois yeux.

Des angoisses existentielles

Sur les réseaux sociaux, deux angoisses liées à Game Of Thrones. Pour ceux qui ont vu l’épisode, que faire jusqu’à la semaine prochaine ?

Comment on est censés vivre entre deux épisodes? #GamefThrones — Laura ☘️ (@RondoPierce) April 15, 2019

Et pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, comment ne pas se faire spoiler ?