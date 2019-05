La cuisine du futur avec ses allures de discothèque. — FNAC DARTY

La Fnac et Darty présentent à Paris jusqu’au 24 mai leur appartement du futur : 15 pièces rassemblant la plupart des objets connectés et intelligents dédiés à la maison.

Accessibles au grand public sur place et sur réservation, ou en visite virtuelle, les lieux fascinent par la mise en scène réalisée autour des appareils. Lesquels nous projettent dans un futur déjà accessible.

Mais la place de ces équipements toujours qui veulent lentement mais sûrement et massivement s’imposer dans nos vies peut inquiéter aussi… « 20 Minutes » vous propose un tour du propriétaire.

530 mètres carrés, 15 pièces, des dizaines de marques et de produits connectés en situation. Jusqu’au 24 mai, le groupe Fnac Darty vous donne les clés de son Appartement du futur*. Au coeur de Paris, ce lieu insolite invite le visiteur à ouvrir le champ des possibles. Du miroir 2.0 au canapé du futur, du bandeau pour mieux dormir au réfrigérateur à écran LCD, il y a ici vraiment de quoi se projeter dans un futur immédiat.

A de rares exceptions près, tous les produits présentés sont déjà disponibles en magasin. Et si vous êtes un lecteur assidu de 20 Minutes, vous les connaissez à peu près tous ! A noter toutefois qu’Apple et Amazon figurent aux abonnés absents…

Tous les produits en situation

Mais contrairement aux linéaires des magasins Fnac et Darty, l’intérêt de l’Appartement du futur planté à quelques encablures de la place de la République (Paris 3e) est que l’ensemble de ces équipements sont mis en situation. Des acteurs sont d’ailleurs présents pour exécuter face au public des scénarios de vie.

Exemple, dans l’étonnante cuisine aux allures de discothèque : une enceinte Google Home laquelle on demande une recette de pizza en projette illico le tuto vidéo sur un téléviseur. Un réfrigérateur dévoile sur l’écran de sa porte les ingrédients qu’il renferme et connaît même leur date de péremption. Il manque du coulis de tomate ? Il suffit de le commander à la voix…

Une fois la préparation culinaire suivie pas à pas, il ne reste plus qu’à se connecter depuis une tablette numérique à sa cave à vin pour connaître le meilleur nectar à consommer avec son plat. On peut d’ailleurs surveiller la cuisson de sa pizza à distance sur son smartphone : raccordé au réseau Wifi de la maison, le four intègre une caméra et alerte le cuistot lorsque la cuisson est terminée.

Le prototype de miroir connecté de la société française Careos dans la salle de bains du futur FNAC Darty. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Face au miroir connecté de la salle de bains du futur, on peut découvrir son agenda du jour, lancer une vidéo ou une radio, demander à Google Assistant (décidément présent partout) de vous rappeler un fait important de la journée.

Mais on peut aussi scanner son rouge à lèvres, un tuto vidéo se lancera pour assortir au mieux le maquillage de vos yeux à la couleur choisie. Fascinant ? Oui. Inquiétant, aussi.

Un scénario digne d’un film fantastique

Car il n’est pas toujours certain que ce futur digne du scénario d’un film fantastique fasse rêver dans toutes les pièces. Les plus jeunes auxquels des ateliers sont réservés pour découvrir le nouveau jeu Lego (Hidden Side – Attrapez les fantômes) en réalité augmenté, vont forcément kiffer.

De futurs jouets Lego que l'on pourra utiliser avec une tablette et la réalité augmentée. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Durant la visite, on peut tout de même ressentir un petit sentiment d’étouffement face à toutes ces technos qui cherchent à innover pour trouver leur place dans nos existences et nous propulser dans le monde de demain… De la cave au grenier, de la sonnette vidéo d’entrée à la porte que l’on referme en quittant les lieux, on se dit qu’à l’avenir, il pourra aussi être difficile de résister à l’appel d’un univers toujours plus connecté. Reste les incroyables possibilités ouvertes au public en termes de confort, de praticité, de divertissement, mais aussi dans le domaine de la santé où l’on imagine que beaucoup va devenir possible…

* 10, rue Charlot, Paris 3e. Inscriptions ici, ou en visite virtuelle là.