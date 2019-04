Griffin Spikoski, alias « Sceptic », a gagné en moyenne 15.000 euros par mois en 2018. — Capture d'écran YouTube / Sceptic

A 14 ans, Griffin Spikoski a gagné 200.000 dollars (178.000 euros) l’an dernier en jouant à Fortnite. Soit une moyenne d’environ 15.000 par mois. L’adolescent de Long Island, dans l’état de New York, est connu dans le milieu des gamers sous le pseudo de « Sceptic » et pourrait passer jusqu’à 18 heures par jour sur le jeu vidéo devenu culte, rapporte le Washington Post​. Il doit ses revenus à sa chaîne YouTube qui est suivie par 1,1 million d’abonnés.

Un documentaire pour raconter son succès phénoménal

Les parties de Griffin Spikoski comptabilisent des dizaines de millions de vues. Une renommée qui lui a valu les honneurs d’un documentaire mis en ligne sur YouTube au début du mois de mars.

On y apprend notamment que la passion des jeux vidéo n’est pas récente chez le jeune garçon aux cheveux bleus. « Il a toujours voulu être un gamer (…), depuis tout petit », témoigne son père Chris.

Un conseiller financier et un comptable pour gérer ses revenus

Pour gérer les revenus de leur fils, les parents du gamer ont fait appel à un conseiller financier et à un comptable. Ils ont également créé une société, Sceptic Gaming Inc. La famille Spikoski fait tout pour permettre à l’adolescent « de trouver le juste équilibre entre son travail scolaire et sa carrière ».

Mais la démarche n’est pas toujours simple. Les parents du jeune garçon expliquent notamment qu’il suit désormais des cours à distance depuis son domicile après avoir rencontré des difficultés au lycée.