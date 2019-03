Le patron d'Apple, Tim Cook et Oprah Winfrey, le 25 mars 2019, pour la présentation du service Apple TV+. — Tony Avelar/AP/SIPA

Apple déroule le tapis rouge. Tim Cook a invité Steven Spielberg et Oprah Winfrey, lundi, pour dévoiler son service de streaming Apple TV+, qui sera lancé à l’automne dans 100 pays. La firme à la pomme, qui génère deux tiers de ses revenus grâce à l’iPhone, cherche à diversifier ses revenus dans les services, et a également dévoilé des abonnements pour le jeu vidéo et la presse magazine, ainsi qu’une carte de crédit.

Apple TV + : Des stars mais pas de prix

En mai, une refonte de l’app Apple TV proposera un abonnement à la carte à des chaînes partenaires comme HBO et Showtime. L’app centralisera également des séries d’Amazon et Hulu (mais pas de Netflix) et de chaînes payantes comme Canal +. Surtout, à l’automne, le service Apple TV+ offrira un accès à toutes les productions originales d’Apple. Au menu : des projets de Steven Spielberg, JJ Abrams, M. Night Shyamalan et Damien Chazelle, avec Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Jason Momoa. Oprah, elle, produira deux documentaires sur le harcèlement sexuel et la santé mentale.

Jeu vidéo et magazines, les offres familles d’Apple

Un accès à 300 magazines, au Wall Street Journal et au L.A. Times pour 9,99 dollars mensuels. C’est l’offre d’Apple News +, pour l’instant réservée aux Etats-Unis et au Canada. Le Royaume-Uni y aura droit à l’automne, mais rien d’officiel pour la France. L’Hexagone aura en revanche accès à Apple Arcade, un service de jeu vidéo par abonnement lancé à l’automne dans 150 pays. Prenant le contre-pied du « free to play », il proposera – à un prix non dévoilé – une sélection d’une centaine de jeux exclusifs, notamment une création du père de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. La carte de crédit d’Apple, elle, sera d’abord lancée aux Etats-Unis cet été.