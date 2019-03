« Lorsque vous venez au mémorial d’Auschwitz, rappelez-vous que vous êtes sur un site où plus d’un million de personnes ont été tuées ». Dans un message posté sur Twitter, le mémorial d’Auschwitz (Pologne) a lancé un appel aux visiteurs à faire preuve de décence lors des visites du camp de concentration et d’extermination.

Face à la multiplication des comportements irrespectueux et parfois indécents de certains visiteurs, les responsables du site ont été contraints de procéder à ce rappel à l’ordre. « Respectez leur mémoire. Il y a de meilleurs endroits pour apprendre à marcher en équilibre sur une poutre que le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes à leur mort », a notamment écrit le mémorial sur Twitter.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl