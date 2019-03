L’affaire a provoqué une vague d’indignation en Australie. Une photo de la footballeuse australienne Tayla Harris, prise en plein effort juste après un tir lors d’un match, a déclenché une vague de commentaires sexistes et insultants sur les réseaux sociaux.

Le cliché, qui laisse entrevoir une partie de son entrejambe, a été posté sur Facebook par la chaîne de télévision Channel Seven, puis relayée par l’AFL, la Ligue de football australienne à qui on reproche de ne pas avoir bloqué les commentaires.

« Les commentaires que j’ai lus étaient repoussants, ça m’a mise mal à l’aise. Je les ai vécus comme des abus sexuels si on peut dire les choses ainsi », a expliqué Tayla Harris lors d’une conférence de presse.

La sportive âgée de 21 ans a reçu de nombreux soutiens, notamment celui de la ministre des Femmes Kelly O’Dwyer qui s’est dit « dégoûtée » par les commentaires. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a de son côté qualifié les auteurs de ces messages de « lâches ».

Ces commentaires insultants, révélateurs d’un sexisme ordinaire, ont également été condamnés par de nombreuses autres personnalités du sport, qui ont aussi dénoncé l’attitude de la Ligue de football. L’AFL a en effet préféré supprimer la photo des réseaux sociaux plutôt que de supprimer les commentaires offensants.

Dans un message publié sur Twitter, la Ligue de football s’est excusée. « Nous sommes désolés. Supprimer la photo était un mauvais message. De nombreux commentaires postés à la suite de notre tweet étaient répréhensibles, et nous ferons tout notre possible à l’avenir pour interdire les trolls de nos pages ».

We're sorry. Removing the photo sent the wrong message.



Many of the comments made on the post were reprehensible & we'll work harder to ban trolls from our pages.



Our intention was to highlight @taylaharriss incredible athleticism & we'll continue to celebrate women's footy. pic.twitter.com/p24Ll08LRC