Une bagarre impliquant des dizaines de personnes a éclaté entre partisans de deux youtubeurs rivaux sur une célèbre place berlinoise. — Monika WENDEL

Le clash n’a pas été que virtuel… Une bagarre impliquant des dizaines de personnes a éclaté jeudi soir entre des partisans de deux YouTubeurs allemands rivaux dans le centre de Berlin. ThatsBekir était venu de Stuttgart et avait appelé ses 260.000 abonnés à se joindre à lui jeudi à 17h à Alexanderplatz, célèbre place berlinoise, rapporte le quotidien BZ. Son homologue berlinois Bahar Al Amood lui a alors fortement déconseillé de venir dans la capitale, les deux internautes se provoquant régulièrement sur les réseaux sociaux.

Quelque 400 personnes se sont finalement retrouvées à Alexanderplatz à l’heure dite, majoritairement des jeunes adultes et des adolescents. La rencontre a ensuite dégénéré en bagarre impliquant une cinquantaine de personnes. Dans une vidéo qui circule sur la plateforme YouTube, on voit les deux YouTubeurs se parlant au milieu d’une foule de gens sans que leurs échanges soient audibles. La rencontre dégénère très soudainement dans la séquence, avec des dizaines de personnes se battant.

« Je suis traumatisé »

« Il m’a demandé pourquoi je l’avais traité de « fils de pute » et c’est là qu’il a commencé » à me frapper, affirme ThatsBekir vendredi dans le journal Berliner Morgenpost. Selon lui, leur conflit a commencé il y a deux mois. Pendant la diffusion d’une vidéo en direct de ThatsBekir, Bahar Al Amood l’a insulté. S’en sont suivis des échanges d’invectives sans que le Stuttgartois pense que cela déboucherait sur de la violence.

« Je suis traumatisé. Je n’ose pas sortir, je veux être avec ma famille », a ajouté ThatsBekir. « Vous pouvez vous épargner les mensonges que vous racontez ! », a pour sa part indiqué Bahar Al Amood sur son compte Instagram à l’adresse des médias. L’un comme l’autre publient régulièrement des vidéos dans lesquelles ils répondent aux questions de leurs abonnés et racontent leur vie quotidienne. ThatsBekir réalise également des chansons.

« Pour gagner des followers, des abonnés des clics… »

Une fois la foule dispersée jeudi soir par la police, environ 20 participants aux affrontements ont rejoint la station de métro la plus proche, et ont repris les échanges de coups et de pierre, sautant sur les rails, a indiqué un porte-parole de la police. Lors de leur intervention, deux policiers ont été légèrement blessés. Neuf personnes ont été interpellées.

« Il semble que ce soit devenu à la mode de mettre le feu à une poudrière pour gagner des followers, des abonnés des clics », a dénoncé Norbert Cioma, chef berlinois du syndicat de police GdP, estimant que les « influenceurs font parfois preuve de beaucoup de négligence ».

Bahar Al Amood s’est excusé sur Instagram de la tournure prise par les événements, reprochant à ThatsBekir de « ne pas (l') avoir laissé parler ». Ce dernier a lui indiqué « avoir besoin d’une pause ».