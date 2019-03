« Nous travaillons 24 heures sur 24 pour retirer tous les contenus en infraction ». Facebook a déclaré ce dimanche avoir supprimé à travers le monde 1,5 million de vidéos des attentats menés vendredi contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Environ 1,2 million de ces vidéos ont été bloquées au moment de leur téléchargement, a précisé le réseau social dans un message publié sur Twitter.

La vidéo des massacres à Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui ont fait au moins 49 morts, a été diffusée en direct sur Facebook par l'assaillant durant 17 minutes avant d’être bloquée. La vidéo a ensuite été reprise sur YouTube et Twitter, et des séquences étaient encore visibles ce vendredi.

