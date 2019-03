Jacinda Ardern est la première ministre de Nouvelle-Zélande, cheffe du Parti travailliste local. — AFP

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a indiqué dimanche que son cabinet avait reçu vendredi, neuf minutes avant le début de l’attaque de deux mosquées de Christchurch, le « manifeste » de l’extrémiste australien accusé du carnage, Brenton Tarrant.

« Il n’incluait aucun lieu, ni aucun détail spécifique », a-t-elle ajouté, en précisant que ce document avait été transmis aux services de sécurité moins de deux minutes après sa réception.

« Profondément troublant »

La Jacinda Ardern a dit avoir lu des « éléments » de ce « manifeste » de 74 pages, qui se veut une justification du carnage commis dans deux mosquées de Christchurch, où 50 fidèles ont été tués vendredi. « Le fait qu’il y ait un manifeste idéologique aux opinions extrêmes lié à cette attaque est, bien sûr, profondément troublant », a ajouté la travailliste.

Par ailleurs, la Première ministre néo-zélandaise attend des explications de Facebook et d’autres réseaux sociaux sur la diffusion en direct des images du carnage. Brenton Tarrant a filmé et diffusé en direct sur Facebook le massacre, dans une vidéo où on le voit passer de victime en victime, tirant sur les blessés à bout portant alors qu’ils tentent de fuir.

Facebook dit travailler « vingt-quatre heures sur vingt-quatre »

Le groupe américain est parvenu à supprimer la vidéo de dix-sept minutes. Mais elle avait auparavant été partagée de nombreuses fois sur YouTube et Twitter, et les réseaux sociaux ont été à la peine pour retirer les images.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour retirer ou obtenir que soient retirées certaines des images qui ont circulé dans la foulée de cette attaque terroriste », a déclaré Jacinda Ardern. « Mais au final, c’est à ces plateformes qu’il appartient de faciliter ces retraits ». « Je crois qu’il demeure des questions nécessitant des réponses », a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, Mia Garlick, une responsable de Facebook en Nouvelle-Zélande, s’est engagée dimanche à « travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour retirer les contenus en infraction ».