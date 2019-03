Au moins 49 personnes ont trouvé la mort, ce vendredi, lors de fusillades survenues dans deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande), durant la prière. Le tireur est un « terroriste extrémiste de droite, violent » australien, a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison, sans autre précision, expliquant que l’enquête était aux mains des autorités néo-zélandaises.

La police australienne a identifié le tireur présumé comme étant Brenton T., un Australien de 28 ans. Quatre autres personnes ont également été arrêtées, trois hommes et une femme, a annoncé la Première ministre néo-zélandaise.

