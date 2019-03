Le retour forcé à la « vraie vie », c’est fini. La panne, qui a perturbé Facebook et toutes ses applications (Instagram, Messenger et WhatsApp) pendant 24 heures est en voie de résorption.

« Hier, en raison d’un changement de configuration des serveurs, beaucoup de gens ont eu du mal à accéder à nos applications et services. Nous avons maintenant réglé le problème et nos systèmes sont en train de se rétablir. Nous sommes vraiment désolés pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience », a écrit Facebook sur Twitter jeudi soir.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.