Twitter continue d’effectuer sa mue pour se rapprocher d’Instagram, Snapchat et Tik Tok, les réseaux sociaux les plus en vogue. Des réseaux plus visuels aussi, alors que Twitter reste accroché et dépendant au texte. La prochaine mise à jour de l’application mobile proposera ainsi d’accéder à la caméra de son téléphone, et de prendre photos et vidéos, de manière plus rapide et plus naturelle, d’un simple swipe vers la gauche. Ajoutez un petit commentaire et c’est publié. La preuve en images.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq — Twitter (@Twitter) March 13, 2019

Pour le site high-tech 01Net, il ne fait aucun doute que Twitter cherche à augmenter la circulation de photos sur son réseau dans le but de séduire les nouvelles générations, pour l’instant plus actives sur Instagram ou Snapchat. Mais Jack Dorsey, le patron de Twitter, n’est pas prêt d’abandonner complètement le texte, il évoquait ainsi récemment la possiblité d'un bouton «modifier», et un délai de quelques secondes pour corriger son tweet avant l’envoi.