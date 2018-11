Facebook: Vous aurez 10 minutes pour effacer un message envoyé sur Messenger

Le logo Facebook à New York's Times Square en mars 2018. — Richard Drew/AP/SIPA

Mark Zuckerberg ne sera bientôt plus le seul à pouvoir effacer ses messages. Cette fonctionnalité déjà promise par Facebook, qui permettra d’annuler l’envoi de missives sur Messenger, arrive bientôt pour le commun des mortels, selon plusieurs sites spécialisés.

Facebook Messenger users will only be allowed to unsend their messages after a certain amount of times



Tip @Techmeme — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018

Selon des blogueurs habitués de ce genre de fuites, cités, captures d’écran à l’appui par Tech Crunch et The Verge, le code de Facebook Messenger révèle déjà un prototype de cette fonction bien pratique quand un message est parti un peu vite : quand elle sera activée, effacer un message dans une conversation Messenger le détruira aussi dans la boîte de réception de son interlocuteur, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Dix minutes pour se décider

Cette possibilité, déjà offerte sur WhatsApp pendant une heure après l’envoi d’un message honteux, ne serait cependant disponible que pendant 10 minutes sur Messenger, croit savoir le consultant Matt Navarra. Ça devrait quand même permettre de tourner sa langue dans sa bouche un certain nombre de fois après l’envoi d’une grosse bêtise.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc — Matt Navarra (@MattNavarra) November 7, 2018

Facebook avait évoqué cette fonction pour la première fois en avril dernier, après avoir avoué, un peu penaud, s’être permis d’effacer certains messages de son président Mark Zuckerberg et de plusieurs dirigeants de l’entreprise, pour « raisons de sécurité ». Tout le monde devrait maintenant pouvoir s’exprimer un peu plus spontanément, en gardant à l’esprit que son interlocuteur peut encore faire des captures d’écrans, et immortaliser nos paroles pour l’éternité.