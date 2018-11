Etats-Unis: Twitter supprime des milliers de comptes appelant à s'abstenir aux midterms

Nouvelle manipulation électorale sur les réseaux sociaux ? Twitter a supprimé des milliers de comptes automatiques aux Etats-Unis qui tweetaient des messages pour décourager les électeurs d’aller voter ce mardi aux élections de mi-mandat, ont rapporté plusieurs médias américains.

Le réseau social a indiqué avoir « supprimé des comptes qui tentaient de faire passer de fausses informations de façon automatique, en violation des règles », la plupart se présentant comme démocrates.

Twitter says it's deleted thousands of automated accounts that were discouraging people to vote in next week's midterms. NA-103FR pic.twitter.com/yHqOrse3rq