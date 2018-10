Keynote OnePlus EN DIRECT: Avec le OnePlus 6T, «on veut proposer le meilleur smartphone possible», assure Pete Lau

En cinq ans, OnePlus a réalisé un joli coup double. La marque chinoise est devenue synonyme d’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché et elle a réussi à se faire une place en Europe et aux Etats-Unis. Le OnePlus 6 s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en trois semaines et s’est hissé dans le top 5 des ventes de smartphones « premium » (prix supérieur à 400 dollars) en France au second trimestre 2018, selon une étude de Counterpoint Research.

Au vu des fuites, le OnePlus 6T ne devrait pas être une simple mise à jour automnale. Damnant le pion à Samsung, Google et Apple, il proposera un capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran (fingerprint on display, ou FoD). L’écran de 6,4 pouces est quasi-intégral, avec une encoche (« notch ») réduite à une forme de goutte d’eau autour du capteur photo frontal. S’il ressemble beaucoup à l’Oppo R17, c’est normal : Oppo, Vivo et OnePlus sont tous liés au conglomérat chinois BBK Electronics.

On attend surtout de voir si OnePlus a amélioré la qualité des capteurs photos de son prédécesseur. Son patron, Peter Lau, a annoncé à Cnet que le nouveau modèle serait légèrement plus cher que le OnePlus 6, lancé à 519 euros en mai dernier. Même à 550 euros, le OnePlus 6T devrait rester une bonne affaire face aux 850 euros du Pixel 3 ou de l’iPhone Xr. Verdict en direct depuis New York ce lundi à 16h00.