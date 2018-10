«Retour de courses», ces vidéos YouTube banales loin du bling-bling des influenceuses

Sur Youtube, les vidéos « retour de course » sont toujours très tendances

Le principe est simple : filmer ses achats alimentaires de la semaine.

Leur intérêt ne saute pas toujours aux yeux. Depuis quelques années sur Youtube il y a une tendance assez surprenante, mais qui ne désemplit pas : les vidéos « retour de courses » ou « courses de la semaine ». La plupart sont réalisées par des Youtubeuses, mère de famille, qui filment leurs achats alimentaires faits au supermarché. Des séquences assez longues où ces dernières montrent un à un les produits rapportés et glissent un petit commentaire à chaque fois : son prix, un avis personnel ou encore la façon dont elles envisagent de le cuisiner.

Ces vidéos n’ont rien à voir avec ce qui se fait sur des chaînes spécialisées dans la cuisine et il ne s’agit pas non plus des familles Youtubeurs semblant tout droit sorties d’un emballage Barbie. Ces Youtubeuses arrivent parfois directement des courses et n’ont pas fait attention à leur tenue ou leur maquillage. Le montage et les images de leurs vidéos sont rarement de qualité. Les produits n’ont rien d’exceptionnels : yaourts discounts, boîtes de conserve, surgelés et coquillettes garnissent généralement la table de présentation. Quant aux recettes proposées, on est plus dans le registre du steak haché purée que dans celui du magret de canard sauce au miel avec son émulsion de champignons, accompagné de ses pommes de terre grenailles à l’ail.

Loin du monde édulcoré de certaines influenceuses

Comme n’importe quelles influenceuses, ces Youtubeuses dévoilent parfois un peu de leur intimité familiale. Sauf qu’ici cela se limite à la marque de saucisson préférée du mari. C’est un peu madame tout le monde qui s’adresse à monsieur et madame tout le monde, simplement, loin du monde édulcoré que se fabriquent certaines influenceuses. Le concept va à contre-courant de ce que l’on a l’habitude de voir, mais semble marcher. Certaines vidéos ont été visionnées des milliers de fois et ont même atteint des records outre atlantique où le concept, appelé « grocery hauls », existe depuis plus longtemps encore.

Car si effectivement les recettes ne sont pas celles de grands chefs, elles ont souvent le mérite d’être variées, équilibrées et simples à réaliser. Quant aux produits, l’objectif de la plupart de ces Youtubeuses reste de faire de bonnes affaires ou de réaliser des courses pour une semaine avec un petit budget. Ces sujets terre à terre mais touchent un large public qui ne souhaite peut-être plus seulement rêver devant la vie incroyable des influenceurs célèbres des réseaux.

M.F