Dans la tourmente, Facebook recrute l'ancien vice-Premier ministre britannique Nick Clegg

POLITIQUE Clegg devrait apporter son expérience politique, alors que Facebook se trouve dans le collimateur des gouvernements américain et européens...

L'ancien vice-Premier ministre britannique Nick Clegg, ici avec Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, a rejoint Facebook le 19 octobre 2018. — FACEBOOK

Facebook muscle son jeu politique. Le réseau social, qui traverse une période difficile depuis le scandale Cambridge Analytica, a annoncé vendredi le recrutement de Nick Clegg. L’ancien vice-Premier ministre britannique va occuper le poste de vice-président en charge des affaires internationales et de la communication.

« Nous faisons face à des défis importants, et nous avons plus que jamais besoin d’un regard neuf pour nous aider pendant cette période de changement », a écrit la numéro 2 de l’entreprise, Shery Sandberg, sur son compte Facebook.

Vice-Premier ministre

Ex-leader du parti Libéral-démocrate, Nick Clegg a été vice-Premier ministre dans un gouvernement de coalition dirigé par le conservateur David Cameron entre 2010 et 2015. Cette année-là, son parti avait subi un sérieux revers aux élections législatives ce qui l’avait poussé hors du pouvoir, le contraignant aussi à abandonner la direction de sa formation.

Polyglotte (il parle anglais, néerlandais, français, allemand et espagnol) et fervent europhile, Clegg est un opposant résolu au Brexit. Mais il était déjà moins présent sur la scène politique depuis la perte de son siège de député lors des élections législatives anticipées de 2017.

« L’entreprise doit évoluer »

La venue de Nick Clegg s’inscrit dans le cadre de la stratégie des dirigeants de Facebook – son PDG, Mark Zuckerberg, et sa numéro deux, Sheryl Sandberg, en tête – de redresser l’image de marque du réseau social mondial, dont la réputation a souffert de plusieurs scandales.

« J’ai discuté longuement avec Mark et Sheryl ces derniers mois et ils sont conscients du fait que l’entreprise doit évoluer pour assumer ses nouvelles responsabilités, non seulement pour les utilisateurs de Facebook mais aussi pour la société au sens large. J’espère pouvoir jouer un rôle sur cette voie », a expliqué Nick Clegg.