Pride Month: Facebook remplace l’émoji drapeau LGBT par des stickers cette année

Remplacés par des stickers. Comme chaque année, le mois de juin est celui de la Pride Month (« mois de la fierté », pour les LV1 Allemand), destiné à donner plus de visibilité à la communauté LGBTQ à travers différents événements dans le monde. En 2017, Facebook avait décidé pour l’occasion d’ inclure dans les « émojis réaction », un drapeau arc-en-ciel, symbole LGBTQI +. Cette année, à la surprise et au grand désarroi de nombreux internautes, le réseau social n’a pas renouvelé l’expérience.

So Facebook has said that they are not bringing back the rainbow reaction that were used during #PrideMonth last year. Really disappointing. I hope @facebook changes this decision