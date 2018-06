19h25: Quelques démos sympa en réalité augmentée

Avec ARkit 2, Apple lance l'outil Measure, qui permet de mesurer des objets du monde réel avec son iPhone/iPad. Mais la démo la plus cool est celle avec Lego, qui mélange le réel et le virtuel, et c'est collaboratif.

Du côté de la réalité augmentée, Measure, sur iOS 12, permet de mesurer la taille d'objets du monde réel. No, no, I won't go there. https://t.co/QpYZ9HYCUo pic.twitter.com/TXcfC9RxYL — Philippe Berry (@ptiberry) June 4, 2018