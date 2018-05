Intelligence artificielle: L’assistant vocal de Google peut prendre RDV chez votre coiffeur, faut-il s’inquiéter?

« Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux pour femmes… » La conversation entre l’ordinateur et l’employée du salon de coiffure est bluffante. A l’autre bout du fil, l’humaine ne soupçonne pas qu’elle parle à un robot.

Avec la dernière version de son assistant vocal, présentée lors de sa conférence annuelle des développeurs en Californie (I/O 2018), Google démontre comment un humain peut interagir avec une machine en parlant normalement. Et laisse entrevoir un futur où les logiciels (les siens, de préférence) passeront des coups de fil à notre place. Les possibilités semblent immenses : gagner du temps, réserver à l’étranger quand on ne parle pas la langue ou quand on est malentendant…, mais cette nouveauté pose des questions notamment éthiques. On fait le point.

Cette technologie baptisée Duplex, une intelligence artificielle basée sur les réseaux neuronaux artificiels, permet au logiciel de converser de « façon naturelle ». L’assistant virtuel, qui équipe de nombreux appareils électroniques, est capable d’appeler un commerce à votre place pour demander un renseignement ou faire une réservation. « Le but de notre assistant, c’est de vous aider à accomplir vos tâches », a expliqué sur scène Sundar Pichai, le patron de Google. Ces nouvelles fonctionnalités doivent être testées dans les mois qui viennent.

Google Duplex is the most incredible, terrifying thing out of #IO18 so far... Example use case: Google Assistant calls a hair salon to book an appointment. The human booking the appointment has no idea she was talking to an AI. Humans quickly becoming expensive API endpoints. pic.twitter.com/qUYwZTpxAE