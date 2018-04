VIDEO. Un robot réussit l'impossible: monter une chaise Ikea (bon, en 20 minutes)

Personne ne pleurera sur la disparition de cet emploi. A Singapour, une chaise Ikea peut être assemblée en moins de dix minutes par un robot qui pourrait être utilisé à l’avenir dans les industries automobile et aéronautique.

Square peg in a round hole? Not for this #NTUsg robot. With two robotic arms and 8 mins 55 seconds, it put together an #IKEA chair. Next up for it are jobs that require more dexterity, like glass bonding for the automobile industry. #NTUsgResearch https://t.co/IMuDhLpISA @IKEAUSA pic.twitter.com/EUO2ws28mp