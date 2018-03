« Rodgeur », à la rescousse ! En mal de robes bleues et jaunes ces derniers temps, les internautes s’enflamment sur une question tout à fait légitime, et importante : les balles de tennis sont-elles jaunes ou vertes ? Arguments fallacieux, sondages Twitter, tentatives d’explications scientifiques sur la perception des couleurs, rien ne semble pouvoir les mettre d’accord.

Please help resolve a marital dispute.



You would describe the color of a tennis ball as: — CGP Grey (@cgpgrey) February 8, 2018

Pour débrouiller l’écheveau, un quidam a donc profité d’un bain de foule de Roger Federer à Chicago pour lui poser l’indélicate question : « Hey Roger, les balles de tennis sont vertes ou jaunes ? ». Le temps de poser pour un selfie, raquette sous le bras, et le gentleman-numéro 1 mondial apporte son écot : « Elles sont jaunes, non ? ». L’homme qui a posé la question n’est pas d’accord, la foule en délire se déchire entre les partisans du jaune et du vert.

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa — Delaney Dold (@delaneyanndold) March 19, 2018

Les mots de l’homme aux 20 Grand Chelems ont force de loi, mais même lui semble avoir un doute sur la vidéo. A moins que ce ne soit une volonté toute suisse de neutralité. Ou juste le soleil printanier qui lui fait plisser les yeux. Après avoir répété encore une fois qu’elles sont jaunes, il s’esquive, et le débat avec.

Raté, même si Roger a persuadé une partie du monde, l’autre fait de la résistance. Tie break.

TENNIS BALLS ARE YELLOW



STOP PRETENDING THIS IS HARD — Mitch(ell) Atencio (@mitchellatencio) March 21, 2018

how do people look at a tennis ball and think it's green? — groucho marxist leninist (@kevinparttwo) March 20, 2018

I CANT BELIEVE TENNIS BALLS ARENT GREEN IVE BEEN SEEING AND THINKING OF THEM AS GREEN MY WHOLE LIFE — hanz (@tayloraIbums) March 20, 2018

Heureusement, certains ont proposé une solution qui pourrait mettre tout le monde d’accord : les balles sont chartreuse, une couleur entre le vert et le jaune qui découle de la liqueur des moines. Seul problème : les Américains n’arriveront jamais à prononcer le nom.

https://t.co/3otjGf2J2W meme quentin tarantino le dit que la chartreuse ca deboite — adolf lincholn (@johncharle1) July 28, 2017

M.C.