VIDEO. Rires effrayants d'Alexa: Amazon promet de calmer son assistant vocal

Des rires aléatoires, quelques frayeurs et un bon coup de buzz sur internet. Après des plaintes d’utilisateurs effrayés par les éclats de rire intempestifs de leur assistant vocal Alexa, Amazon, son fabricant, a promis de calmer sa créature, tout en expliquant que la pauvre entendait des voix.

« Donc Alexa a décidé de se mettre à rire quand j’étais dans la cuisine. (…). J’ai cru que c’était un enfant qui riait dans mon dos », a écrit un certain CaptHandlebar sur Twitter, joignant une vidéo où l’on peut entendre un « hahaha » un peu inquiétant sortant d’une enceinte connectée. Elle a déjà été vue plus d’un million et demi de fois depuis le 23 février.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp — CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018

De nombreux autres utilisateurs ont aussi rapporté cet étrange comportement, certains disant avoir été quelque peu effrayés par leur appareil à commande vocale, comme @GavinHightower, qui se dit ironiquement « presque sûr d’être assassiné ce soir » après que son enceinte connectée Echo s’est mise à rire spontanément.

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. — Gavin Hightower (@GavinHightower) February 26, 2018

Visiblement, Alexa n’a pas sévi que dans les pénates des internautes : « On était au bureau, en train de parler de choses assez confidentielles et Alexa s’est mise à rire. Quelqu’un d’autre a déjà eu ça ? On n’avait pas l’impression de l’avoir déclenchée accidentellement, elle s’est juste mise à rire comme ça. C’était très effrayant », écrit David Woodland sur Twitter.

Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?



It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy. — David Woodland (@DavidSven) March 1, 2018

Mais selon Amazon, aucun esprit maléfique n’est impliqué : Alexa est simplement parfois un peu dur d’oreille, ou plutôt entend des voix. « Dans de rares circonstances, Alexa peut par erreur entendre "Alexa, ris" » [«Alexa, laugh » en VO], ce qui déclenche son hilarité intempestive, a expliqué le groupe.

« Nous sommes en train de changer cette phrase » : dorénavant, la joviale Alexa se bidonnera avec la commande : « Alexa, peux-tu rire ? », moins susceptible d’être mal interprétée, a promis Amazon. Espérons que les rires cessent effectivement, pour que personne n’ait à se demander si on ne passerait pas trop de temps à parler à des robots.