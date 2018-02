Pourquoi votre iPhone s’éteint-il quand il fait froid ?

C. Ape.

Le grand froid n'est pas l'ami de votre iPhone — Philip Sowels / Future /REX/SIPA

Smartphone et grand froid ne font pas bon ménage. Et les iPhones ne sont pas épargnés. Le fabricant recommande en effet d’utiliser l’appareil iOS dans un endroit où la température se situe entre 0 et 35 degrés. Mais que se passe-t-il quand le mercure devient négatif ?

Le support suisse d’Apple a indiqué au journal helvète Le Matin qu’à partir de 0 degré l’écran tactile d’un iPhone récent est insensible, et qu’à -5 degrés, le système s’éteindra de lui-même. Une malfaçon qui n’en est en fait pas une. Il s’agit d’un dispositif de sécurité qui évite que l’appareil soit définitivement endommagé.

Les iPhone ancienne génération plus résistants

Les générations plus anciennes du produit star de la marque américaine sont mieux lotis. A noter que l’écran de l’iPhone 4 supporterait lui -10 degrés. Son système ne s’éteindra que lorsque le thermomètre affiche -20 degrés, souligne le support de la firme américaine en Suisse.

Comment faire pour préserver son appareil ? Utiliser un kit main libre et choisir une version filaire, plutôt que Bluetooth ou s’équiper d’une coque résistante au froid.