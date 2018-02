Météo: La vigilance orange neige, verglas et vents violents étendue à 58 départements

Menton sous la neige — CHINE NOUVELLE/SIPA

La vague de froid, qui a atteint son pic mardi et provoqué un quatrième décès, devrait se poursuivre ce mercredi avec notamment l’apparition de la neige et du verglas dans le sud de la France. Cinquante-huit départements ont été placés en vigilance, annonce Météo France.

Le corps d’une nonagénaire, vraisemblablement morte de froid, a été trouvé mardi par un livreur à Belley (Ain) devant le portail de la maison de retraite où elle résidait.

Des températures encore glaciales

C’est la quatrième victime en France de cette vague de froid baptisée « Moscou-Paris », qui a fait plus d’une vingtaine de morts en Europe depuis vendredi.

Les températures seront encore glaciales ce mercredi surtout sur le Nord avec des minimales de -6 à -12 degrés, et de 0 à -6 degrés sur le Sud, où un changement s’amorcera avec l’arrivée d’une perturbation remontant d’Espagne, et un épisode méditerranéen neigeux marqué sur Sud-Est. Treize départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Landes, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Var et Alpes-maritimes.

72 départements concernés par le Plan Grand Froid

Pour les autorités, outre les personnes à la santé fragile, la priorité restait la mise à l’abri des personnes vivant dans la rue.

Ainsi à Paris, dans la nuit de lundi à mardi, 169 personnes ont été hébergées dans un centre d’accueil d’urgence ouvert porte de la Villette. A Calais, le dispositif de « mise à l’abri » des migrants a été activé dans le cadre du « Plan Grand Froid », pour la 39e fois depuis le 9 décembre.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn en a appelé au civisme. « Si je peux demander un service aux Français, c’est d’appeler le 115 (le numéro du Samu social) quand ils voient une personne à la rue car elle-même n’a pas forcément (ce) réflexe », a-t-elle dit.

Mardi soir, le ministère de la Cohésion des territoires a annoncé que le nombre de départements concernés par le Plan Grand Froid passait de 68 à 72 et que 5.647 places supplémentaires pour les sans-abri avaient été créées, dont 1.926 à Paris.

Un redoux brutal

Météo-France prévoit un redoux « brutal » en fin de semaine dans le sud qui devrait se diffuser progressivementsur le reste du pays avant un week-end printanier.

Après des chutes de neige sur Bastia et la Promenade des Anglais à Nice lundi, la baie d’Ajaccio s’est réveillée mardi sous un manteau blanc, du jamais vu depuis 1986, selon Météo-France.

Conséquence : les vols au départ et à destination d’Ajaccio et de Figari ont été suspendus momentanément.

Sur le front énergétique, les centrales nucléaires restent très sollicitées. Dans la Drôme, EDF a décidé de repousser, en raison de la vague de froid, la visite de maintenance de l’unité de production n°4 de la centrale de Tricastin.