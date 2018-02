Vaunt, le prototype de lunettes avec projecteur rétinien d'Intel

Intel a dévoilé son prototype de lunettes connectées Vaunt au site The Verge. — THE VERGE/CAPTURE D'ECRAN

Près de cinq ans après le flop de Google Glass, l’heure des lunettes connectées a-t-elle sonné ? C’est le pari d’Intel, qui planche sur un prototype baptisé Vaunt. Au programme, une paire de lunettes presque traditionnelles, équipées d’une diode laser de faible intensité capable de projeter du texte monochrome sur la rétine, pour une sorte de vision augmentée basique à la Terminator.

La comparaison avec la science-fiction s’arrête là. Contrairement à Google Glass, Intel a volontairement conçu son prototype pour être minimaliste. Les lunettes ne pèsent que 50 grammes, et il n’y a pas de caméra pour éviter un rejet sociétal, détaille The Verge.

Une version lancée cette année

Les lunettes utilisent un VCSEL, une « diode laser à cavité verticale émettant par la surface ». Concrètement, un laser de faible intensité est projeté sur le foyer du verre droit, sur lequel il rebondit pour atterrir sur la rétine. Le texte n’est pas affiché directement dans le champ de vision : il faut volontairement regarder vers le bas du verre pour qu’il apparaisse par réflexion sur sa rétine.

Parmi les scénarios décrits par Intel, ces lunettes permettent notamment d’afficher des notifications, de suivre un itinéraire ou une recette de cuisine. L’interface, via des micro-gestes de la tête et un contrôle vocal, est en cours de développement. L’entreprise compte lancer une version bêta pour les développeurs d’ici la fin de l’année. Mais selon Bloomberg, Intel serait en train d’essayer de vendre sa division réalité augmentée, ce qui pourrait avoir un impact sur ses projets. Et vu le push actuel sur la réalité augmentée dans iOS et Android, il ne serait pas surprenant de voir Google et Apple dégainer un concept similaire prochainement.