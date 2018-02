Premier vol réussi pour le taxi volant électrique et sans pilote d'Airbus

Du mythe à la réalité. Le taxi volant électrique d’Airbus sans pilote passe à la vitesse supérieure. Vahana, de son petit nom, vient de réussir son premier test en vol grandeur nature. L’avion monoplace a grimpé à une hauteur de 5 mètres avant de redescendre sur le plancher des vaches en toute sécurité.

Two years ago, Vahana was just a lofty idea. Yesterday it flew for the first time. Thank you, @VahanaAero team, for the proudest moment of my career. Good luck, Alpha One, in your future flights. https://t.co/QwJnwNq6QI #AvGeek pic.twitter.com/jrXNENtNHd