Un bénéfice record… qui va être partagé. Le groupe automobile Stellantis, issu de la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, a engrangé un bénéfice record en 2023. Sa direction a indiqué jeudi qu’elle allait redistribuer près de 1,9 milliard d’euros à ses salariés dans le monde.

Entre les primes de participation et d’intéressement, cela représente un montant minimum de 4.100 euros brut pour chacun de ses salariés, contre 4.300 en 2022, et un maximum de 6.000 euros, a précisé le directeur des ressources humaines du groupe, Xavier Chéreau, lors d’une conférence de presse. Ces éléments sont variables, selon les accords salariaux passés dans chaque pays et sur chaque site où opère Stellantis, qui est notamment actif en France, Italie et en Amérique du Nord.

7,7 milliards d’euros pour les actionnaires

Ce « retour » fait aux salariés est « tout à fait correct et tout à fait bien gagné », a estimé le patron du groupe, Carlos Tavares, sur franceinfo. Il explique le bénéfice record de 2023, qui atteint 18,6 milliards d’euros, avant tout par « l’excellent travail des employés ». « Ils ont été remarquables et je tiens ici à les remercier et à les féliciter chaleureusement ».

Les actionnaires du groupe recevront de leur côté autour de 7,7 milliards d’euros pour l’exercice 2023, entre les dividendes et un programme de rachat d’actions. « Les mécanismes de redistribution des salariés et des actionnaires ne sont pas les mêmes », a expliqué Xavier Chéreau.

30.000 salariés de moins en un an

Les salariés peuvent par ailleurs bénéficier des dividendes avec un programme d’actionnariat bonifié, qui a déjà convaincu 31 % des salariés français et doit être ouvert aux autres salariés à travers le monde en 2024, a souligné Xavier Chéreau.

L’effectif du groupe a fondu de 12 % en un an, passant de 272.000 à 242.000 salariés dans le monde fin 2023, soit 30.000 salariés de moins, selon les documents publiés par le groupe. La direction de Stellantis assure de son côté que la baisse des effectifs est plutôt de 5 % depuis la fusion en 2021, car « des efforts de productivité naturels ont été menés sur l’ensemble des pays », a souligné Xavier Chéreau. Le reste est lié à des « changements de périmètre », selon lui.