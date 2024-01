L’amende est extrêmement lourde, même quand on s’appelle Amazon. La branche France Logistique du géant américain de la vente en ligne a été condamnée à une amende de 32 millions d’euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Le communiqué de l’autorité administrative indépendante la justifie « pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif » dans un communiqué.

ℹ️🔴 La CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d'une amende de 32 millions d'euros notamment pour avoir mis en place un système de #surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif 👉https://t.co/OPxjqboAbz pic.twitter.com/HFk4fGysSI — CNIL (@CNIL) January 23, 2024





Pour la Cnil, le recueil de données par des scanners qu’utilisent les employés des entrepôts pour traiter les colis constitue un « système de suivi de l’activité et des performances excessif ». Ces scanners enregistrent les temps d’inactivité supérieurs à dix minutes ou le rythme de traitement des colis.