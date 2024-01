Une « bonne année » : en 2023, le marché automobile français a grimpé de 16,07 % et vu la mise en circulation d’un nombre « record » de voitures électriques et hybrides rechargeables, mais 2024 s’annonce plus compliquée.

Au total, 1.774.729 voitures particulières neuves ont été mises en circulation l’année dernière, selon les chiffres publiés lundi par la Plateforme automobile (PFA), qui représente constructeurs et équipementiers. Les immatriculations marquent la livraison des véhicules commandés plusieurs semaines ou mois auparavant.

« Ce n’est pas la fête non plus »

« On a réussi à écouler les véhicules commandés par les clients, le problème crucial du manque de composants électroniques est en train de disparaître », affirme à l’AFP François Roudier, responsable de la communication de la PFA, qui évoque une « bonne année ».

« On a une année positive mais ce n’est pas la fête non plus, 2022 était ultra-compliquée avec de gros problèmes au niveau industriel », tempère Grégory Pelletier, directeur de la rédaction de L’Argus.

Toutefois, 2024 apparaît « beaucoup plus problématique », car « les nouvelles commandes sont plutôt en baisse », pointe François Roudier. « On est dans une économie d’inflation, l’essence et les véhicules coûtent cher, ce n’est pas favorable à l’automobile, et c’est compliqué de choisir entre essence, hybride, électrique », abonde Grégory Pelletier.

L’electrification en route

Le marché est par ailleurs resté une nouvelle fois au-dessous du seuil symbolique des deux millions de véhicules immatriculés, habituellement franchi avant la pandémie de Covid-19.

« On s’inscrit dans un volume d’immatriculations qui va être structurellement en dessous », estime François Roudier : les ventes de voitures d’entrée de gamme ont baissé depuis la pandémie, tandis qu' » on voit une percée des véhicules plus hauts de gamme », plus chers mais vendus en moins grande quantité.

Les voitures électriques (17 % des immatriculations) et hybrides rechargeables (9 %) ont quant à elles représenté ensemble 26 % du total des immatriculations. « C’est un record, on n’a jamais eu ça, le mouvement vers l’électrification est en marche », selon François Roudier.

Bonus écologique durci

Les ventes de véhicules tout électrique ont augmenté de 47 % par rapport à 2022, et celles d’hybrides rechargeables, ces véhicules qui se branchent aussi sur une prise ou une borne et peuvent rouler en mode électrique, ont crû de 34 %. Le Model Y de Tesla, modèle électrique le plus vendu sur l’année, a été la huitième voiture la plus mise en circulation dans le pays.

Par ailleurs les constructeurs se dépêchent d’immatriculer des voitures avant le durcissement du bonus écologique prévu le 15 mars. Les nouveaux critères prendront notamment en compte l’empreinte carbone de la fabrication des véhicules. Seuls ceux produits en France et en Europe seront éligibles.

Deux modèles phares de l’électrique fabriqués en Chine, la Tesla Model 3 et la Dacia Spring, ainsi que les principaux constructeurs chinois comme BYD ou MG (SAIC) en seront donc exclus.

L’éventuelle baisse du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique pourrait également constituer un frein à l’électrification, comme cela a été le cas en Allemagne ou aux Etats-Unis, selon François Roudier. Celui-ci pourrait passer à 4.000 euros pour les 50 % de Français les plus aisés, au lieu de 5.000 euros en 2023, selon une source gouvernementale.

Renault dans le rétro de Stellantis

Les immatriculations de voitures essence sont elles restées stables, représentant plus du tiers du parc mis en circulation, tandis que le diesel a poursuivi son déclin : seule une voiture particulière neuve sur dix immatriculée en 2023 était diesel.

Côté constructeurs, si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste en tête des ventes avec 27,4 % de part de marché, le groupe ne progresse que de 1,8 % et voit Renault revenir dans son rétroviseur (24,6 % du marché des voitures de particuliers, +18,3 %), tandis que Volkswagen complète le podium (13,9 % de part de marché, +25,2 %).

La Renault Clio V est en tête des voitures mises en circulation, devant le Peugeot 208, dont une nouvelle version doit arriver en janvier. « Renault avait du mal à livrer les années précédentes avec les pénuries de pièces », tandis que « c’est une mauvaise année pour Peugeot (qui) a augmenté ses prix et n’a pas rempli ses objectifs » selon Grégory Pelletier.