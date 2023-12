L’Allemagne supprime son bonus électrique plus tôt que prévu

En Allemagne, l’achat d’une voiture électrique était jusque-là subventionné, et le bonus pouvait atteindre 6.750€. Le plan initial était de maintenir ce bonus, réduit à 4.000€, jusqu’à fin 2024. Mais suite à une décision de la cour des comptes allemande, qui interdit de réaffecter ailleurs les fonds d’urgence Corona non utilisés, le budget 2024 du pays est sérieusement mis à mal, et le gouvernement fédéral doit tailler dans les dépenses. C’en est donc fini, avec effet immédiat, de l’aide à l’achat d’une voiture électrique.

Kia Niro - Kia

Les constructeurs prennent le relais

A n’en pas douter, voilà qui fera chuter les ventes d’EV dans un des plus gros marchés d’Europe. Pour limiter la casse dans un premier temps, certains groupes automobiles ont décidé de prendre à leur charge, à divers degrés, le bonus que n’accorde plus l’Etat. VW, Audi, Stellantis, Mercedes et Kia ont tous annoncé des mesures en ce sens. Lancé en 2016, le plan de soutien à l’électrification du parc automobile avait déjà coûté plus de 10 milliards d’euros à l’Allemagne.