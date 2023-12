Le Canada vient de voter une loi similaire à la règle européenne, avec la même échéance de 2035. A cette date, ne seront plus vendus que des véhicules « zéro émission », mais l’interprétation de cette qualification soit encore être éclaircit.

Les hybrides-rechargeables au coeur du débat

Les voitures zéro émission autorisées après 2035 seront les électriques à batteries, les électriques à pile à combustible (donc « à hydrogène ») et… les hybrides rechargeables. Voilà où ça risque de coincer, car si une plug-in est effectivement zéro émission lorsqu’elle n’utilise que ses batteries et son moteur électrique, elle ne l’est plus, loin s’en faut, une fois les batteries vides. On imagine déjà les débats houleux sur les plateaux télé canadiens, qui ne semble pas avoir plus la formule magique que l’Europe.