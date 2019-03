Tesla lance enfin son Model 3 à 35.000 dollars

Un Model 3 de Tesla dans une boutique du Colorado. — David Zalubowski/AP/SIPA

Tesla veut enfin passer à la vitesse supérieure. Le constructeur américain a lancé jeudi une version moins chère du Model 3, la voiture censée le faire passer de constructeur de véhicules électriques de niche en groupe industriel. Le modèle pouvait être immédiatement commandé sur le site américain du groupe au prix de 35.000 dollars, avant ajout des taxes, précise le groupe, réalisant ainsi avec deux ans de retard sa promesse initiale. Sur le site français, seul le modèle dual-moteur à 50.000 euros était disponible dans la nuit.

A 35.000 dollars, Tesla a rogné sur la batterie et le moteur. Ce modèle offre 350 km d’autonomie et passe de 0 à 100 en 5,6 secondes, contre 3,2 secondes et 500 km d’autonomie pour le modèle haut de gamme, commercialisé à partir de 61.000 euros.

Deux ans de retard

Elon Musk avait annoncé en mars 2016 lors du dévoilement du Model 3 que ce véhicule, dont le but était de convaincre les masses à se convertir à l’électrique, allait être vendu au prix de base de 35.000 dollars. Tesla n’a pas réussi à tenir cette promesse : jusqu’à jeudi, la version la moins chère du Model 3 coûtait au moins 42.900 dollars en dépit de deux baisses de prix consécutives en janvier destinées à répondre à la diminution du crédit d’impôts fédéral accordé aux voitures propres.

En janvier, Elon Musk s’était engagé à vendre le Model 3 à 35.000 dollars d’ici mi-juin 2019, expliquant que l’entreprise voyait enfin le bout du tunnel après des mois de problèmes de production dus à des goulots d’étranglement.

Livraison plus rapide

Tesla semble avoir tiré les leçons de ces difficultés et affirme que le Model 3 à 35.000 dollars, avec une autonomie de batterie de 354 km, sera livré en deux à quatre semaines après la commande pour les clients situés aux Etats-Unis. Le délai de livraison serait de 3 à 6 mois pour les clients situés en Europe et en Chine.

A Wall Street, le titre dévissait de plus de 3 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance, les investisseurs semblant quelque peu déçus. Il avait été suspendu quelques instants peu avant l’annonce, Elon Musk ayant depuis mercredi fait miroiter au marché des informations majeures.

L’annonce du Model 3 à 35.000 dollars intervient en plein bras de fer entre Elon Musk et le gendarme de la Bourse, la SEC, qui a saisi la justice, accusant le chef d’entreprise d’avoir violé les termes d’un accord à l’amiable passé l’an dernier en tweetant une information financière.